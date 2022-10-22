Линии обороны возводят в российских регионах

12:56, 23 октября 2022, ПАИ

Две линии обороны усилили Курскую область, до 5 ноября будет построена третья линия. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале, пишет ТАСС.

«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. <…> Третья линия будет готова до 5 ноября», — написал он.

По словам главы региона, работы по сооружению усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны РФ и пограничным управлением по региону. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — добавил губернатор.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что началась установка защитных сооружений. Приграничные районы Белгородской области регулярно обстреливаются со стороны Украины.

Напомним, что два человека погибли в городе Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины.