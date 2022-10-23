Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

15:09, 23 октября 2022, ПАИ

Программу «Псковский телеграм Online» с этого понедельника можно смотреть в прямом эфире и на телеканале «Первый Псковский».

Новый выпуск еженедельной передачи выйдет 24 октября в 11:30. Как всегда, ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев расскажут зрителям о главных событиях предстоящей недели.

О развитии мобильной связи и информационных технологий в регионе, о доступности интернета для жителей села, а также о том, как какие новые сервисы появится на сайте «Госуслуги», ведущие поговорят с и. о. начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым.

Ещё один гость программы — директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова. Она расскажет о предстоящих культурных мероприятиях центра, о сотрудничестве с районами, а также о ремесленных мастер-классах, которые могут посетить псковичи.

Смотрите программу 24 октября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире «Первого Псковского» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».