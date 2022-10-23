Калининградский самородок весом 1,2 кг назвали "Покровский"

20:02, 23 октября 2022, ПАИ

Добытый на янтарном комбинате в Калининграде самородок весом 1,2 кг назвали «Покровский», сообщила пресс-служба предприятия.

«В Приморском карьере комбината добыт янтарный самородок весом 1 264 грамма. Редкий образец янтаря получил имя «Покровский», поскольку был добыт накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Камень стал восемнадцатым «великаном», добытым в этом карьере с начала добычного сезона 2022 года», - рассказали в пресс-службе.

«Покровский» - монолитный объемный кусок янтаря с плотной структурой и крупным боковым сколом, обладает насыщенным темно-медовым цветом, переходящим в матовый желтый, уточнили в пресс-службе.

Добытые самородки комбинат передает в Государственное хранилище ценностей (Гохран) России, экспертная комиссия которого решает, является ли самородок драгоценным камнем или нет. Если самородок не признан драгоценным, то комиссия может выставить его на аукцион или передать в коллекционное собрание для обновления экспозиции выставочного зала предприятия.