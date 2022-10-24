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Филиппова канитель наступила по народному календарю

День святого Филиппа — апостола от семидесяти наступил по церковному календарю, сообщает calend.ru.

Он происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и пришёл в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.

Известно, что у Филиппа было четыре дочери, также верные христианки. Девушки обладали пророческим даром, а одна из них, Ермиония, знала врачебное искусство и умела лечить людей. По преданию, свою жизнь Филипп окончил в городе Траллии, где служил епископом.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель — так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

Несмотря на распутицу, делами нужно было заниматься, например везти на мельницу зерно, чтобы намолоть муки или крупы.

Важное значение для этого дня имели снег и лёд. По снегу судили о будущих прибылях: если он лёг на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал морозную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду — это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа ещё продолжался листопад — нужно было готовиться к тяжёлому году.

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