Жителей Северо-Запада предупредили о дождях со снегом

07:42, 24 октября 2022, ПАИ

Дождь и снег ожидается на Северо-Западе России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Северо-Запад России в понедельник-вторник окажется в области холодного антициклона, поэтому вероятность осадков будет небольшой, рассказали в метеоцентре.

«Затем под влиянием циклона начнутся дожди, местами переходящие в снег. Днём на севере региона - от −2 до +3 градусов, в южной части – до +5…+10 градусов», - уточнили синоптики.

Напомним, что 24 октября псковские синоптики прогнозируют в регионе до +10 градусов без осадков.