Неосторожность при курении привела к пожару в Себежском районе

09:46, 24 октября 2022, ПАИ

Пожар произошел в деревне Кузнецовка Себежского района 23 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание случилось в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Народной в 5:41. Огнем по всей площади повреждена двухкомнатная квартира и кровля на площади пять квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.