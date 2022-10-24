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Общество

Сфере общепита в СЗФО не хватает работников - исследование

Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников, сообщили в пресс-службе платформы hh.ru.

С начала 2022 года на hh.ru было опубликовано более 350 тысяч вакансий, связанных с ресторанным делом. Лидерами по количеству предложений ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, на долю которых приходится соответственно 20% и 11% всех объявлений о найме. Замыкает тройку регионов с высоким спросом на новый персонал в сфере общепита Краснодарский край (7%), на четвертом месте – Московская область (6%), на пятом – Свердловская область (3%).

Среднее количество откликов на размещенные объявления о найме составляет 2–3, что примерно в три раза ниже нормы. 

С начала 2022 года зарплата в ресторанном бизнесе выросла в среднем на 6%. Однако это всё равно ниже, чем того хотели бы кандидаты и сотрудники общепита. В регионах СЗФО шеф-поварам в среднем предлагают 85 000 рублей, управляющим рестораном – 90 000 рублей, обычным поварам – 51 000 рублей, официантам – 50 000, барменам и бариста – 45 000.

Большим спросом пользуются и официанты, бармены и бариста: более 3500 вакансий, или 13,4% всех рабочих предложений по стране на данный момент. Много предложений на позиции менеджеров, которые совмещают функции администратора зала и руководителя персонала: 1500 вакансий, или почти 6% рабочих мест. На стабильном уровне держится спрос на хостес, хоть он и не так высок: около 450 вакансий.

Кроме того, работодателям постоянно нужны уборщики, мойщики, водители, бухгалтеры, курьеры, упаковщики, менеджеры по продажам, кассиры, слесари, кладовщики, грузчики, технологи, операторы кол-центров и многие другие. Также начал формироваться спрос на юристов, ИТ-специалистов, переводчиков, менеджеров по закупкам, системных администраторов и сервисных инженеров. Учитывая современные реалии, такие специалисты будут становиться всё более востребованными: они помогают бизнесу развиваться и налаживать новые связи.

Появился запрос и на довольно новый профиль деятельности — консультанты, или менеджеры по устойчивому развитию, которые решают достаточно широкий спектр задач. В этом индустрия следует общемировому тренду.

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