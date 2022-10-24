Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 24 октября 2022, ПАИ

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online». Теперь программу можно смотреть в прямом эфире и на телеканале «Первый Псковский». Как всегда, ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев расскажут зрителям о главных событиях предстоящей недели.

О развитии мобильной связи и информационных технологий в регионе, о доступности интернета для жителей села, а также о том, какие новые сервисы появятся на сайте «Госуслуги», ведущие поговорят с и. о. начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым. О ходе вакцинации расскажет главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Смотрите программу 24 октября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире «Первого Псковского» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».