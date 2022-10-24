Превышение по цинку обнаружено на свалке в Струго-Красненском районе

10:56, 24 октября 2022, ПАИ

10 га земли в Струго-Красненском районе занимает свалка твердых бытовых и строительных отходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, в отобранных пробах почвы выявлено превышение ориентировочно допустимой концентрации цинка в 2,29 раза.

Согласно сведениям из ЕГРН, указанный земельный участок находится в собственности муниципального образования «Новосельская волость», администрация которой ссылается на отсутствие денег и невозможность убрать свалку.

Управление Россельхознадзора обратилось к главе Струго-Красненского района с просьбой оказать содействие МО «Новосельская волость» в решении вопроса ликвидации свалки и рекультивации земельного участка.