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Культура

Фестиваль анимации и литературы пройдёт в Псковской области

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах с 17 по 20 ноября. Председателем жюри станет ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В рамках фестиваля пройдет ретроспективный показ фильмов Демина и встречи со зрителями. Многие фильмы Алексея Демина стали участниками и призерами престижных российских и международных кинофестивалей. Одна из самых известных и титулованных работ, «Кошки под дождем», собрала множество наград, среди которых национальные кинопремии «Ника» и «Золотой орел», а в 2001 году на Открытом российском фестивале анимационного кино в Тарусе она получила приз жюри «за самый человечный фильм». «Кошки под дождем» созданы по песенке Софьи Милькиной - сценариста, режиссера, жены кинорежиссера Михаила Швейцера.

«У фестиваля «Пушкин и…» важная особенность, он отражает извечную связь анимации и литературы, - отметил Алексей Демин. - Самые яркие произведения первых российских мультипликаторов - Владислава Старевича, Ивана Иванова-Вано, Николая и Ольги Ходатаевых, Михаила Цехановского - создавались по литературным произведениям. История анимационного кино не знает периодов, когда режиссеры пренебрегали литературными источниками. Предчувствую интересную программу и надеюсь, что у этого фестиваля впереди долгая жизнь. Тем более в названии его - имя великого Пушкина. Каждый год появляются новые авторы, очень талантливые и необычные, и фестиваль – отличная возможность встретиться создателям фильмов со зрителями».

На фестивале покажут мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Это анимационные короткометражные и полнометражные фильмы, а также сериалы, снятые по литературным произведениям в 2020-2022 годах. Фестиваль будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями и тематические мастер-классы.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей. Программа появится в ближайшее время в официальной группе фестиваля.

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