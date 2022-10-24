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Общество

В Госдуме предлагают исключить довольствие мобилизованных из расчета нуждаемости

Глава комитета Госдумы по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина предложила не учитывать денежное довольствие мобилизованного, которое должно составлять не менее 195 тысяч рублей, при оценке среднедушевого дохода семьи при получении универсальной выплаты. Она подготовила поправку в законопроект о новом пособии, пишет газета «Известия»

С похожей инициативой выступил и депутат ЛДПР Сергей Леонов: он также предлагает не учитывать выплаты за ранения, а также за пострадавшее имущество в результате ЧС. 

«Этот вопрос мы хотим задать правительству [должно ли учитываться денежное довольствие. — ПАИ]. Пример: семья с тремя детьми не получает детское пособие, потому что муж работал на заводе и его зарплата была больше одного прожиточного минимума на каждого. Его мобилизовали — теперь семья «осталась без ничего». Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тыс. рублей в общий доход», — сказала Нина Останина. 

Депутат Сергей Леонов предложил уточнить условия при назначении универсального пособия: не включать в расчет «денежное содержание граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации», выплаты за получение ранений, травм, контузий и прочих увечий, а также единовременную матпомощь после потери имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации. Соответствующую поправку парламентарий уже внес на рассмотрение в нижнюю палату. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть больше 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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