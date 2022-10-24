Почти 2,5 тысячи обращений поступило на детский телефон доверия в Псковской области

12:08, 24 октября 2022, ПАИ

В Псковской области на детский телефон доверия за 9 месяцев поступило около 2,5 тысячи обращений, большая часть — от несовершеннолетних, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по социальной защите.

С 2010 года в Псковской области действует детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122. С августа 2013 года служба детского телефона доверия переведена на круглосуточный режим работы.

На единый общероссийский детский телефон доверия за психологической помощью чаще всего обращаются дети и подростки с проблемами личностного характера («Я не такой, как все», «Мне одиноко», «Я не знаю, кем мне быть»). На втором месте — проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и противоположным полом. Подростки жалуются на отсутствие друзей, несчастную любовь, непонимание со стороны товарищей. Далее идут проблемы с родителями. Кроме детей, подростков и их родителей к психологам службы доверия обращаются педагоги, бабушки и дедушки, соседи.