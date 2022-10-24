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Общество

Экопроект из Пскова победил на патриотическом форуме «Мы помним»

Сотрудник Псковского городского молодежного центра Алексей Телюшин стал одним из девяти победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проходил 20-22 октября в Пскове на молодежном патриотическом форуме «Мы помним». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Алексей Телюшин представил на конкурс проект «ЭкоМЦ». Он направлен на повышение уровня экологической грамотности псковской молодежи. В задачи проекта входит внедрение системы раздельного сбора мусора и создание экопространства на территории молодежного центра. На реализацию проекта автор получит 410 тысяч рублей.

Всего на конкурс было представлено 38 проектов. Девять лучших получили гранты, авторами семи проектов выступили ребята из Псковской области. В общей сложности они привлекли 2,7 млн рублей.

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