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Страна и мир

Российские десантники уничтожили колонну бронетехники ВСУ

Российские комплексы БпЛА оперативно обнаружили колонну бронетехники ВСУ на марше, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие ВДВ боевой стрельбой из 122-мм гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение противнику, уничтожив около 10 танков и других бронированных машин, а также до 50 человек живой силы неприятеля. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

«Противник шел в колоннах. Первые танки были уничтожены, соответственно, наступление противника было остановлено», — рассказал начальник штаба артиллерии соединения ВДВ Александр.

Ранее сообщалось, что псковские десантники отбили атаку Вооруженных сил Украины, которые попытались наступать одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях.

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