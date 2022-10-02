Псковские десантники сорвали наступление армии Украины

14:06, 02 октября 2022, ПАИ

Псковские десантники обили атаку вооруженных сил Украины, которые попытались наступать одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях, сообщает ТАСС.

«На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях», - сказал Конашенков.

По его словам, «наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод»."Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка», - сообщил Конашенков.Он заявил, что «в результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано».