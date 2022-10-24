До +9 градусов ожидается в Псковской области 25 октября

12:26, 24 октября 2022, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 25 октября. Днём в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, местами умеренный. Ночью без существенных осадков, сообщает псковский гидрометцентр.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём — от +4 до +9 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ниже нормы.