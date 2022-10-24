До +9 градусов ожидается в Псковской области 25 октября
Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 25 октября. Днём в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, местами умеренный. Ночью без существенных осадков, сообщает псковский гидрометцентр.
Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём — от +4 до +9 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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