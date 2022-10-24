Итоги проекта «Билет в будущее» подвели на форуме классных руководителей

13:21, 24 октября 2022, ПАИ

Открытие второго форума классных руководителей, созданного при поддержке Минпросвещения РФ, состоялось в Гостином дворе (город Москва) 22 октября. В рамках двухдневной программы ведущий профориентационный проект страны «Билет в будущее» представил интерактивный стенд с новыми форматами для педагогов и школьников, которые вошли в российский профминимум, недавно согласованный госрецензентами.

Одним из участников форума выступил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин. В рамках своего выступления на круглом столе «Профориентация» эксперт поделился промежуточными итогами хода реализации проекта «Билет в будущее».

«В 2022 году проект испытывает стремительный рост ключевых показателей. Мы одновременно и вдохновлены, и испытываем приятную усталость от вложенных сил. Сейчас почти один миллион 300 тысяч детей получают свои первые серьезные карьерные рекомендации, а помогают им в этом 17 000 педагогов. Хочется отметить цифры спецпроекта: «Профориентационный сериал «Билет в будущее» - более миллиона просмотров и 40 торжественных премьерных мероприятий по всей стране, а также более 100 000 зрителей выставки «Лаборатория будущего», обновленной в этом году очень необычными и яркими зонами физической активности», - отметил он.

Представленный в экспозиции форума стенд рассказывает участникам о широком спектре возможностей проекта для педагогов, в том числе для подготовки профориентационных уроков и классных часов. В их числе интерактивная зона «Профессиональные среды», которая знакомит участников форума с девятью средами проекта и ключевыми профессиями, а также медиаэкран и тачскрин-панель, где каждый желающий сможет узнать о том, как работает «Примерочная профессий», что из себя представляет мультимедийная выставка «Лаборатория будущего» и как может помочь детям в выборе профессии профориентационный сериал.

«За прошедший год проект «Билет в будущее» стал не только примером для партнеров-стран СНГ (участники союза приняли на вооружение опыт проекта), но и вошел в образовательную повестку школ на территории Луганской, Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав России. И традиционно, главное место среди участников проекта, центром, организующим вокруг себя эффективное применение платформы bvbinfo.ru на местах, является педагог - золотой стержень российского образования», - подчеркнул Иван Есин.

В 2022 году в проекте от Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.

Напомним, «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов. В 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – моя история», на базе вузов и ссузов, а также на цифровой платформе.