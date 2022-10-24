Посвящённый 79-й годовщине трагедии в Красухе пробег провели в Порховском районе

13:15, 24 октября 2022, ПАИ

44-й легкоатлетический пробег на полумарафонскую дистанцию, посвящённый памяти заживо сожжённых жителей Красухи в Порховском районе и приютившихся в деревне беженцев из Старой Руссы, прошел 22 октября. Трагедия отняла жизнь у 283 мирных жителей. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Отдавая дань памяти погибшим землякам, участники первого пробега стартовали от памятника скорбящей псковитянки и, преодолев дистанцию в 12 км, финишировали на площади Красной Армии у памятника «Воинская слава». На следующий год пробег повторился и стал не только традиционным, но и одним из самых массовых.

В этом году спортсменов приветствовал участник первого пробега 1979 года, председатель Собрания депутатов Порховского района Владимир Сорокин. На этот раз на дистанцию вышли 120 участников.

Открыли забег участницы трёхкилометровой дистанции. Лучший результат у Александры Голубковой (11.29) из Великолукского района, второй финишировала Виктория Сычёва из Острова (11.34), третьей – псковичка Маргарита Компаниец (11.53). Победительница среди порховских участниц Ульяна Яковлева показала результат 13.54 минуты. Среди взрослых спортсменок на этой же дистанции лучший результат показала Алина Быстрова из техникума.

Затем на старт вышли юноши на пятикилометрувую дистанцию. Победителем стал Глеб Беляев из Струг Красных (17.30). Пскович Евгений Литвин показал результат на две десятых секунды больше, его партнёр по команде Артём Федосеев занял третье место. Лучший результат из порховичей на этой дистанции показал Кирилл Дмитриев (18.58).

На пятикилометровой дистанции соревновались женщины в разных возрастных группах, победительницами стали Ирина Толкачёва из Невеля (19.32), Ольга Епифанова (Струги Красные, 26.36), порховичка Татьяна Васильева (25.51), Екатерина Демидова из Дедовичей (31.45) и псковичка Елена Пикалова (43.34).

Абсолютной победительницей на 10-километровой дистанции, показав лучшее время за последние десятилетия (37.16), стала Елизавета Николаева из Острова. У мужчин лучшее время на этой дистанции (32.54) показал великолучанин Илья Уткин, порхович Иван Алексеев в своей возрастной группе занял второе место, как и его земляк Кирилл Васильев.

На основной полумарафонской дистанции вновь с большим отрывом от соперников победил, как и в последние три года (1.10.48), Сергей Макаревич из Невеля, вторым финишировал (1.15.15) Иван Зернов из Великолукского района, замкнул тройку призёров порхович Андрей Осипов.

В командном первенстве среди городов победу одержали легкоатлеты Пскова. Вторыми стали великолучане. Среди районов первенствовали невельчане, вторая сумма очков у спортсменов Великолукского района, команда из Струг Красных заняла третье место, порховичи стали четвёртыми.

Порховский пробег входит в зачёт смотра-конкурса постановки спортивной работы среди учебных учреждений района, поэтому с ведущими легкоатлетами Псковской области на старт вышла учащаяся молодёжь района. В командном первенстве победили легкоатлеты школы №3, второе место заняли спортсмены школы №1, третье – учащиеся Полонской школы.

Среди трудовых коллективов победила команда многопрофильного техникума, второе место – ИП Богданов, третье – Пенсионного фонд.