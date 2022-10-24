Археологи нашли в Печорах металлического льва

15:46, 24 октября 2022, ПАИ

Находки из осеннего раскопа в Печорах после расчистки продемонстрировали псковские археологи. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

На первом фото - фрагмент крестика; на втором - пуговица и фрагмент перстня (после расчистки на нем стала видна эмаль); на третьем - накладка в виде льва (один из вариантов на собачий ошейник); на четвёртом - накладка (один из вариантов на книгу). Всё находки датируются XVII-XVIII веками.