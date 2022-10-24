Подозреваемого в краже из частного дома задержали в Великих Луках

16:18, 24 октября 2022, ПАИ

Подозреваемого в краже из частного дома задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

22 октября в 19:20 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в один из частных домов на улице Рыбацкой проник неизвестный. Он похитил велосипед, продукты питания, автомобильный аккумулятор и после этого скрылся. Сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия и в результате поисковых мероприятий задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело.