Подозреваемого в краже из частного дома задержали в Великих Луках
Подозреваемого в краже из частного дома задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
22 октября в 19:20 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в один из частных домов на улице Рыбацкой проник неизвестный. Он похитил велосипед, продукты питания, автомобильный аккумулятор и после этого скрылся. Сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия и в результате поисковых мероприятий задержали подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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