Псковичка получила весточку с фронта в ответ на своё письмо
Очень трогательные, рвущие душу слова от псковички Ольги получил один из бойцов на фронте специальной военной операции. ГТРК «Псков» смонтировали этот ролик в поддержку наших военнослужащих.
В соцсетях появилось видео, где российский солдат держит в руках то самое письмо, читает его и благодарит за тёплые слова.
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