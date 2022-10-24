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Общество

Псковичка получила весточку с фронта в ответ на своё письмо

Боец читает письмо псковички. Фото скрин видео

Очень трогательные, рвущие душу слова от псковички Ольги получил один из бойцов на фронте специальной военной операции. ГТРК «Псков» смонтировали этот ролик в поддержку наших военнослужащих.
 

В соцсетях появилось видео, где российский солдат держит в руках то самое письмо, читает его и благодарит за тёплые слова.

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