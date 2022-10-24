Псковичка получила весточку с фронта в ответ на своё письмо

20:55, 24 октября 2022, ПАИ

Очень трогательные, рвущие душу слова от псковички Ольги получил один из бойцов на фронте специальной военной операции. ГТРК «Псков» смонтировали этот ролик в поддержку наших военнослужащих.



В соцсетях появилось видео, где российский солдат держит в руках то самое письмо, читает его и благодарит за тёплые слова.