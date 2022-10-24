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Экономика

Российский KFC купили ижевские бизнесмены

Американский холдинг Yum! Brands передаст российский бизнес, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда, структурам ижевского франчайзи (ООО «Смарт Сервис ЛТД») сети ГК «Фуд-сервис». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, владелец обязан постепенно ребрендировать заведения KFC в России в Rostic's. Оценочная стоимость российского бизнеса составляет 1,3 млрд руб.

Сделку также подтвердила глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, выступавшая консультантом со стороны покупателя. Она не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что её окончательное закрытие ожидается в конце этого года. К этому моменту планируется согласовать передачу бизнеса с правкомиссией. 

ООО «Смарт Сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», которые управляют по франшизе 41 заведением KFC. Бизнесмены также развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие).

В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России, однако точки, работавшие по франшизе, смогли продолжить работу. Как сообщила пресс-служба сети, большая часть ресторанов, работающих в России под брендом KFC, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам, эти заведения продолжают работать в обычном режиме. 

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