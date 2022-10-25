Неправильная эксплуатация печей привела к двум пожарам в Псковской области

10:47, 25 октября 2022, ПАИ

Пожар в жилом доме произошел в деревне Идрия Себежского района 24 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 23:53 в доме на улице Пригородной. Сгорели коридорная пристройка и кровля по всей площади. Огнем повреждены потолок по всей площади и стены на площади 22 квадратных метра. Дом закопчен.

По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. По той же причине в 15:31 загорелась хозяйственная постройка в Паневике. Огнем повреждены стена, потолок и кровля. Пожарные отстояли баню.