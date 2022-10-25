В Великих Луках росгвардейцы задержали грабителей

10:56, 25 октября 2022, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали троих подозреваемых в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на улице Гражданской сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что трое молодых людей открыто похитили из торгового зала спиртные напитки, после чего скрылись.

Получив приметы граждан, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемые были задержаны. Для дальнейшего разбирательства они переданы сотрудникам полиции.