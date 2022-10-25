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Общество

Псковский губернатор поручил ускорить предоставление выплат мобилизованным

Фото: Михаил Ведерников, Telegram-канал.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил принять все необходимые меры, чтобы в ближайшие дни все мобилизованные получили положенные им единовременные выплаты. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что за последние несколько дней поступило много обращений граждан, которые жаловались на сложности в получении средств. Он подчеркнул, что большей части получателей необходимые средства направлены. Также он проанализировал сложности, с которыми столкнулись специалисты.  

«Требуется  устранить неточности в сведениях о получателях, которые не позволяют перечислить средства. Работа строится в тесном взаимодействии с военкоматом и кредитными организациями», — сказал глава региона. 

Он подчеркнул, что уже поручил принять все необходимые меры, чтобы в ближайшие дни выплата была получена всеми. «Мы ее и предусматривали как первоочередную меру поддержки семей, пока призывники ещё не получили выплаты, положенные мобилизованным. Важно, чтобы средства своевременно переводились, чтобы семьи могли оплачивать счета и покупать продукты», — заключил Михаил Ведерников.

Напомним, призванные по мобилизации псковичи будут получать не менее 195 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, им полагается единовременная региональная выплата в 50 тысяч рублей.

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