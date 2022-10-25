Житель Бежаницкого района до смерти избил 63-летнего мужчину

12:33, 25 октября 2022, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Бежаницкого района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

13 мая обвиняемый, который ранее отбывал наказание за избиение 63-летнего мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь пришел к нему домой в поселке Красный Луч Бежаницкого района. Во время конфликта экс-заключенный снова избил потерпевшего и скрылся с места преступления. На следующий день труп мужчины с черепно-мозговой травмой обнаружили в его квартире.

В тот же день злоумышленника задержала полиция. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.