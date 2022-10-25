Резиденты «Моглино» пополнили бюджет Псковской области на 20 млн рублей

15:00, 25 октября 2022, ПАИ

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев принял участие в радиомарафоне «7 НЕБА», посвященном 10-летию особой экономической зоны «Моглино».

Он отметил, что эта площадка создавалась, в первую очередь, для того, чтобы размещать тут производства и создавать новые места. «Мы можем говорить о том, что уже создано больше 350 рабочих мест. На мой взгляд, это неплохой показатель для относительно молодой зоны», — заметил Андрей Михеев.

Руководитель комитета обратил внимание, что резиденты, которые работают в экономической зоне, перечислили более 20 млн в бюджет Псковской области.

Напомним, 25 октября в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 проходит онлайн-марафон, посвященный 10-летию «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.