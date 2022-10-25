Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Директор компании-резидента «Моглино» рассказал о реализации продукции

Генеральный директор ООО «Элме Мессер Рус», компании-резидента «Моглино», Виталий Громов рассказал, где используется производимая продукция. Сегодня, 25 октября, он принял участие в радиомарафоне «7 НЕБА», посвященном 10-летию особой экономической зоны «Моглино».

Виталий Громов отметил, что с руководством «Моглино» за последние три года пройден долгий путь. Были некоторые сложности, связанные с переездом специалистов, но, тем не менее, их удалось преодолеть.

Также Виталий Громов рассказал, что продукция возглавляемой им компании (сжиженные промышленные газы), прежде всего, востребована в промышленности и в медучреждениях.

Напомним, 25 октября в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 проходит онлайн-марафон, посвященный 10-летию «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

Владимир Зубов назвал «Моглино» центром притяжения в Псковской области
25 октября 2022

Две пятилетки «Моглино»: новые горизонты
24 октября 2022

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением готовых квартир
23 октября 2022

Контроль цен на военную одежду и снаряжение провели в Пскове
22 октября 2022

Синтез алмазов проводят в Псковской области благодаря содействию ОЭЗ «Моглино»

22 октября 2022

Свыше 11 миллиардов частных инвестиций привлекла управляющая компания «Моглино»
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» улучшает инфраструктуру Псковской области
22 октября 2022

ОЭЗ «Моглино» планирует привлечь новых резидентов в Псковскую область

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...