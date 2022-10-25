Директор компании-резидента «Моглино» рассказал о реализации продукции

15:26, 25 октября 2022, ПАИ

Генеральный директор ООО «Элме Мессер Рус», компании-резидента «Моглино», Виталий Громов рассказал, где используется производимая продукция. Сегодня, 25 октября, он принял участие в радиомарафоне «7 НЕБА», посвященном 10-летию особой экономической зоны «Моглино».

Виталий Громов отметил, что с руководством «Моглино» за последние три года пройден долгий путь. Были некоторые сложности, связанные с переездом специалистов, но, тем не менее, их удалось преодолеть.

Также Виталий Громов рассказал, что продукция возглавляемой им компании (сжиженные промышленные газы), прежде всего, востребована в промышленности и в медучреждениях.

Напомним, 25 октября в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 проходит онлайн-марафон, посвященный 10-летию «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.