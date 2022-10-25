Почему в Пскове начали выращивать алмазы, объяснила эксперт

16:55, 25 октября 2022, ПАИ

Почему ООО «Синтез Технолоджи» решило стать компанией - резидентом «Моглино», рассказала генеральный директор компании, являющейся ведущим производителем алмазов в России, Екатерина Наговицына в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Екатерина Наговицына отметила, что сначала они работали в Санкт-Петербурге, и когда удалось разработать хорошие качественные алмазы, решились на расширение производства. После анализа нескольких экономических зон компания выбрала Псков. В первую очередь, это связано с логистикой, налоговыми льготами, преференциями и отношением к резидентам. «Кроме того, тут было готовое здание. У нас была возможность заселиться в кратчайшие сроки», — рассказала она.

По словам гендиректора компании, выращенные в лаборатории алмазы практически невозможно отличить от выращенных в природных условиях. Сделать это можно лишь в геммологической лаборатории.

Востребованы алмазы во многих областях: в оптике, радиоэлектронике, медицине, ювелирной отрасли и так далее.

Напомним, 25 октября в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 проходит онлайн-марафон, посвященной 10-летию «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.