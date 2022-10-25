Псковские проекты вышли в финал национальной премии XI Russian Event Awards

15:57, 25 октября 2022, ПАИ

Три проекта Псковской области вышли в финал национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.региона.

343 проекта из 57 регионов России получили право на участие в финальных мероприятиях премии Russian EventAwards, которые пройдут 17 – 19 ноября в Нижнем Новгороде.

Среди проектов три - от псковского региона: фестивали «ВиноГрад», «Соловьиная ночь» и Дни пушкинской поэзии и русской культуры.