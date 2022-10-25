В Пскове стартовал цикл медицинских тренингов по акушерству

17:14, 25 октября 2022, ПАИ

Открытие практической части симуляционного цикла по специальности «Акушерство-гинекология», «Анестезиология-реаниматология» и «Неонтология» состоялось сегодня, 25 октября, в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

«Коллеги приезжают к нам, рассказывают нам новую, полезную информацию, проводят тренинги, проводят мастер-классы, в частности по командной работе. Будет некоторое время посвящено симуляционным циклам, работе с манекенами. Что-то новое узнают и коллеги от нас, конечно же, это всегда взаимный обмен опытом, который направлен на одно — сохранение жизни и здоровья наших пациентов», — отметил главврач Псковского клинического перинатального центра Николай Красиков.

Программа мероприятий включает обучение различным методам интенсивной терапии, диагностики и реанимации новорождённых пациентов.

Цикл встреч по практическим навыкам оказания медицинской помощи продлится до 27 октября.