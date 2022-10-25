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Спорт

Великолукские кикбоксеры стали призерами турнира в Твери

Фото: группа «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Традиционный турнир «Файтер» по кикбоксингу прошел в Твери 23 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир собрал более 140 кикбоксёров Тверской области, города Твери, Великого Новгорода и Великих Лук. Южный центр Псковской области представляла спортивная команда «Витязь», воспитанники спортивной школы «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество».

Золотые медали завоевали Александра Петраковцева, Егор Шедько, Эльдар Бабаев, Александр Щепетов, Илья Семёнов, Владимир Финочко, Максим Волченков, Даниил Речкин, Илья Петров, Владислав Родяков. Серебро получили Денис Березин, Константин Николаев, Виктор Петраковцев. 

К соревнованиям спортсмены готовятся в клубе единоборств «Витязь» под руководством старшего тренера по кикбоксингу города Великие Луки Сергея Москалева.

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