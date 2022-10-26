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Политика

Конкурс «Лидер года» важен для пополнения кадрового резерва - Антон Сергеев

Областной кадровый конкурс «Лидер года» важен для пополнения кадрового резерва, считает советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. Свое мнение он высказал в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Луки FM». 

«Люди нужны сейчас, растить кадры надо сейчас, - сказал Антон Сергеев. - Поэтому, конечно, это очень важная и нужная история [конкурс «Лидер года». - ПАИ] и двигать её нужно постоянно, регулярно, чтобы появлялись хорошие, квалифицированные управленцы и менеджеры», - подчеркнул Антон Сергеев.

Советник главы региона не согласился с мнением о том, что конкурс сейчас проводить неуместно. По его словам, кадровый вопрос по-прежнему остается актуальным и для его решения нельзя ждать удобного момента, а необходимо действовать уже сегодня.

Напомним, что очередной областной конкурс «Лидер года» проходит в Псковской области в настоящее время.

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