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Экономика

Антон Яковлев: Мы сопровождаем инвесторов от идеи до выпуска продукции

И. о. генерального директора АО ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев

Исполняющий обязанности генерального директора АО ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев побывал в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО», где дал большое интервью.

Прежде всего он отметил, что 10 лет для особой экономической зоны в инвестиционном плане срок не очень большой. До запуска предприятий была проделана огромная работа. Был составлен перечень объектов, которые необходимо подготовить к реализации, созданы проекты планировки, подготовлены генеральные планы. В дальнейшем были проведены проектно-изыскательские работы. Поэтому только в 2017 году началось создание самих предприятий, работающих на территории особой экономической зоны.

«Управляющая компания — это больше чем просто сервисная компания. Мы сопровождаем потенциальных инвесторов, желающих реализовать свой проект, с самого начала, то есть он приходит к нам с идеей, и мы стараемся облечь эту идею в конкретные шаги и изложить их на бумаге. Мы ведём инвестора в реализации проекта до самого конца, до выпуска продукции. Помогаем подготовить бизнес-план, сформировать техническую документацию, сопровождаем во время проектирования и строительства объекта. И даже после запуска объекта всегда есть множество вопросов, в решении которых мы оказываем помощь. Мы относимся к приходу резиденту как к появлению нового члена большой семьи», — рассказал Антон Яковлев.

Гость радиостанции отметил, что сейчас в Госудуме хотят внести поправки в закон об особых экономических зонах, в том числе сократить срок процедуры установления резидентства с 45 до 15 дней. Будут упрощены многие процедуры при подаче документов. Например, бизнес-план можно будет подавать в усечённом виде.

«Государство идёт навстречу резидентам, чтобы можно было быстрее войти в процесс. Рассматриваются более простые схемы финансирования и помощи предприятиям», — подчеркнул Антон Яковлев.

На сегодняшний день в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано 17 резидентов, среди них якорный — «Титан-Полимер». В дальнейших планах у управляющей компании особой экономической зоны создание кластера предприятий, которые будут использовать для своих производств продукцию «Титан-Полимера».

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