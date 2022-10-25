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Девятиклассников пригласили в Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа

Ученики практиковались в прослушивании сердца и лёгких на муляжах. Фото: «Призыв»

Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа в рамках профориентационной работы познакомил девятиклассников Кузнецовской средней школы с возможностями, которые предоставляет учебное заведение, сообщает корреспондент районной газеты «Призыв».

25 октября на базе Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа прошли профессиональные пробы в рамках реализации проекта «Билет в будущее» для учащихся 9-х классов Кузнецовской средней школы.

Общая ознакомительная экскурсию по колледжу с посещением анатомического музея, площадки для тренировки собак, учебных кабинетов вызвала у ребят интерес.

Во время профессиональной пробы в компетенции «ветеринария», которую проводила преподаватель Нина Стасёнок, школьники попробовали произвести различные ветеринарные манипуляции с муляжем собаки Джерри: аускультацию сердца и лёгких, методы введения лекарственных средств. Определили свежесть яиц на овоскопе, проверили мёд на наличие фальсификации.

Ребята внимательно слушали, задавали много вопросов: многие из них после окончания школы планируют поступать в колледж — посещение учебного заведения позволило им укрепиться в своём выборе. Вместо запланированного часа посещение продлилось два часа.

Возможно, эта экскурсия поможет ученикам школы окончательно определиться с выбором будущей профессии.

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