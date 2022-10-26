Праздник в честь Иверской иконы отмечают православные

09:52, 26 октября 2022, ПАИ

26 октября православные верующие отмечают праздник в честь Иверской иконы Божией Матери, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная; ее оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции.

Существует такая легенда об обретении иконы. В IX веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она хранилась на протяжении двух столетий. В XI веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божией Матери, поддерживаемое огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец по указанию Девы Марии прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока, в конце концов, икону не оставили на том месте, которое она для себя выбрала. С тех пор ее стали называть Привратницей или Вратарницей.

Эту икону очень почитали на Руси. Иверской иконе Божией Матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.