Более 2000 псковских семей распорядились маткапиталом через банки

12:07, 26 октября 2022, ПАИ

Более двух тысяч жителей Псковской области распорядились средствами материнского капитала через банки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Для псковичей, оформляющих кредит на улучшение жилищных условий, упрощена процедура распоряжения материнским капиталом. Семьи, имеющие сертификат на маткапитал, могут распорядиться средствами для улучшения жилищных условий без посещения клиентских служб Пенсионного фонда.

Как рассказала управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, для удобства граждан заключены соглашения об информационном обмене с 10 кредитными организациями, чтобы родителям было быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки. Взаимодействие налажено с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Дом.РФ, Банка Открытие, Совкомбанка. Альфабанка, Промсвязьбанка, Вакобанка, Сургутнефтегазбанка.

«В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, - пояснила Наталья Мельникова. - Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение», - рассказала она.

Управляющий также уточнила, в какие сроки будут перечислены средства: «В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского капитала осуществляется Пенсионным фондом РФ в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Всего в Псковской области более 2 тысяч жителей региона уже распорядились средствами материнского капитала через банки».

Напомним, направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение кредитов и займов на покупку или строительство жилья. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.