Грозы с ливнями обрушатся сегодня на Псковскую область
Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 24 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«С периода 13:00 – 16:00 местами по Псковской области ожидаются грозы, ливни», – предупредили псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
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