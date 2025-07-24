Грозы с ливнями обрушатся сегодня на Псковскую область

08:35, 24 июля 2025, ПАИ

Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 24 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«С периода 13:00 – 16:00 местами по Псковской области ожидаются грозы, ливни», – предупредили псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.