Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области снизился почти на 30%

16:48, 26 октября 2022, ПАИ

275 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области с 17 по 23 октября. Это на 29,9 % меньше, чем на позапрошлой неделе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме: ОРВИ – 265 случаев (96,4 %), пневмония – 10 случаев (3,6 %).

6,5 % заразившихся составляют дети до 18 лет и 93,5 % взрослые (из них 43,3 % - люди в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых снизилось на 28,4 %, а детей до 18 лет – на 45,5 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 15 муниципальных образованиях: Дновский, Пушкиногорский, Локнянский, Плюсский, Порховский, Печорский, Гдовский, Опочецкий, Невельский, Куньинский, Дедовичский, Пустошкинский, Стругокрасненский, Красногородский районы, город Псков, в том числе в 1,5 - 3,2 раза – в 9 районах: Дновский, Пушкиногорский, Локнянский, Плюсский, Порховский, Печорский, Гдовский, Опочецкий, Невельский.

В Пскове за неделю зарегистрировано 103 случая, в Великих Луках — 13 случаев.