Более 800 тысяч рублей собрали псковичи для российской армии и Берислава

14:15, 26 октября 2022, ПАИ

Региональный штаб «Мы вместе» продолжает работу по оказанию помощи жителям Бериславского района, военнослужащим, мобилизованным псковичам и их семьям. Об этом сообщает официальный телеграм-канал штаба.

По состоянию на вечер 25 октября собрано 818 399 рублей. За сутки сумма добровольных пожертвований увеличилась на 4 500 рублей.

«Все желающие могут внести посильную помощь - открыт счёт в рамках деятельности координационного центра. Мы выражаем благодарность каждому, кто жертвует средства в помощь нашей армии и жителям Бериславского района», – отмечается в сообщении.