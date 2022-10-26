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Общество

Более 100 тысяч псковичей привились от гриппа

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора, в эпидсезоне 2022-2023 годов подлежат иммунизации против гриппа 373 150 человек, в том числе 72 000 детей и 301 150 взрослых. Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8 % от численности населения.

На текущий период привито 115 455 человек, что составляет 18,8 % от численности населения области или 30,9 % от плана.

«Ежегодная вакцинация против гриппа – самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Сентябрь - ноябрь – лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать. Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени ограничьте контакты и исключите контактирование с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний. Сейчас самое время задуматься о том, когда, как и где вы сделаете прививку от гриппа», – отметили в управлении.

Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-Cov-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что благодаря вакцинации удалось в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что отчетливо прослеживается в течение последних лет.

В управлении добавили, что допускается вакцинация от гриппа и COVID-19 одномоментно, в один день в разные участки тела (в левое и правое плечо). «Если срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то сначала лучше вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19», – рассказали специалисты.

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