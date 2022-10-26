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Общество

Заболеваемость ОРВИ растет в Псковской области

4328 случаев заражения ОРВИ выявили в Псковской области с 17 по 23 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2,4 %.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом ниже недельного порогового уровня на 13,1 %. Превышение эпидпорога в регионе отмечено среди детей от 7 до 14 лет – на 20,2 %, среди взрослых – на 49,3 %. 

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 4,5 %. Зарегистрировано 2267 случаев, что выше недельного порогового уровня на 4,5 %. Превышение эпидпорога зафиксировано у взрослых – на 21,2 %, это 924 случая.

За неделю в области госпитализировано 48 человек, больных ОРВИ, что на 5,9 % меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Удельный вес госпитализированных от всех заболевших составил 1,1 %.

Лабораторно на наличие самых распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ обследовали 26 человек. По результатам проведенных обследований выявлено три положительных результата на парагрипп, два – на РС-вирусы, один – на метапневмовирусы.

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