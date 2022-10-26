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Общество

Дом причта передадут в собственность прихода храма Жен Мироносиц

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Здание Дома причта передадут в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц здания Дом причта и земельного участка, расположенных по улице Коммунальной, 13, рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Заседание комитета состоялось 26 октября под председательством Григория Стороненкова. 

Как пояснили представители администрации Пскова, в настоящее время здание и земельный участок находятся в муниципальной собственности. В 1995 году после реставрации здание вместе с участком были переданы приходу для размещения православной школы регентов. 

«Сейчас в здании проходят занятия воскресной школы, репетиции хора, работают кружки, размещается ризница храма Святых Жен Мироносиц. В целом, начиная с 1995 года, здание Дома причта использовалось религиозной организацией в уставных целях», - отметили докладчики. 

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

После обсуждения члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам проголосовать «за». 

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов имущественного характера. В частности, они выразили согласие на передачу в безвозмездное пользование областному управлению обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях системы видеонаблюдения, установленной по улице Леона Поземского и в парке Строителей.  

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