Инициативу о двойной зарплате для командированных в новые регионы одобрили в Собрании

15:23, 26 октября 2022, ПАИ

Вопрос о двойной зарплате для командированных в новые регионы чиновников рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, передает корреспондент ПАИ. Речь об этом идет в указе президента.

«Вопрос рассматривается в связи с необходимостью исполнять указ президента, – пояснил начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов. – Речь идет о сохранении выплат командируемым на новые территории на уровне, который был до их включения в состав России: суточные – 8 420 рублей, двойное денежное содержание и безотчетные суммы».

Представитель прокуратуры заметил, что законопроект воспроизводит указ президента. В документе рекомендуется принять аналогичные акты на уровне региона.

«А как с депутатами?» – спросил председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов. «Это распространится и на них», – уточнил Александр Кабанов. «А Счетная палата как это проверит?» – продолжил Севастьянов. «Будут отчетные документы: служебная записка с резолюцией нанимателя», – сказал Кабанов.



Чиновники, командированные на новые территории РФ, будут получать зарплату в двойном размере и суточные в 8,5 тысяч рублей, говорится в указе президента Владимира Путина.

Из документа следует, что решение принято для повышения уровня социальной защищенности госслужащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Им будет выплачиваться зарплата в двойном размере, а также будут возмещаться дополнительные расходы в размере 8 тыс. 480 рублей за каждый день нахождения в командировке.

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР – 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.