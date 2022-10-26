О ценах на автозапчасти рассказали псковичам эксперты

17:37, 26 октября 2022, ПАИ

Про текущую ситуацию на российском рынке автомобилей и запчастей рассказали эксперты в медиацентре Псковского агентства информации.

«Что раньше, что сейчас, вы же не пойдёте покупать у непроверенного поставщика. На данный момент ситуация не изменилась. Да, сейчас это не будет оригинал», — рассказал директор компании «СевЗапТрансСервис» Алексей Васильев. «У нас есть поставщик, нам повезло. Сейчас вносится 100% предоплата, срок доставки — минимум полтора месяца. Что касаемо моего поставщика, это тормозная система, подвеска и так далее. Это те бренды, которые ушли, но всё-таки не европейского производства. Сейчас это турецкое производство, незначительное количество европейского и новые бренды, которые едут из Азии», — сообщил он.

«В начале года каждый день компания «КамАЗ» присылала письма, что имеются такие-то запчасти. Цена увеличилась на 5, 7 и 20 процентов. Сейчас у них прошел откат цены, но с учетом потребления у них нет столько запчастей, чтобы обеспечить всех своих дилеров, все компании», — заметил директор «СевЗапТрансСервиса».

По словам генерального директора FIT SERVICE Александра Никитина, владельцы легковых автомобилей стали реже обращаться в автосервис по сравнению с предыдущим годом. Произошло снижение на 15 %. «Скорее всего, берегут финансы. Статистика такая. Запчасти подорожали примерно на 30 процентов», — рассказал Александр Никитин.

Специалист отдела снабжения «Регион60» Алексей Горшанов обратил внимание, что цены повысились на то, на что был большой спрос. «Есть бренды, которые ушли с рынка и их не заменить, поэтому возникает дефицит, определенного сегмента или направления нет».