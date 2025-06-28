Молодёжный профсоюзный квест прошёл в Пскове

17:55, 28 июня 2025, ПАИ

Молодёжный профсоюзный квест «Узнай профсоюз» прошёл в Пскове сегодня, 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На территории спортивной школы «Ника» собралось более 50 человек для участия в мероприятии, посвящённом Дню молодёжи.

На выполнение ряда интеллектуальных заданий на станциях квеста командам отводилось примерно 60 минут.

Участники квеста социальных партнёров Псковского облсовпрофа – команды профсоюзных активистов Псковского регионального отделения Российского Красного Креста – также потренировались в оказании первой помощи.

По результатам соревнований победу одержала команда «Изумительные педагоги» профсоюза работников народного образования и науки России.

На втором месте совместная команда профсоюза работников здравоохранения и радиоэлектронной промышленности «Ветераны», а третье место заняла команда профсоюза работников культуры «Ивановы КНИГИни».

Приз за самую креативную фотографию получила команда «Плюс-минус» работников Социального фонда.

После соревнований все желающие смогли прокатиться на лодке «Дракон» с командой участников квеста Псковской федерации гребли.

«Можно смело сказать, что День молодёжи в Пскове прошёл по-молодёжному задорно, бодро и весело. Мы рады, что у нас в Псковской области такая активная профсоюзная молодёжь. Это говорит о развитии профсоюзного движения и настоящем интересе к защите своих социально-трудовых прав», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.