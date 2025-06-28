Митрополит Матфей освятит храм Блаженной Ксении Петербургской в Пскове
Освящение храма Блаженной Ксении Петербургской в Пскове пройдёт в Неделю собора псковских святых, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Чин освящения совершит митрополит Псковский и Порховский Матфей. Начало богослужения в 14:00.
Напомним, что временный храм Блаженной Ксении Петербургской находится на улице Рокоссовского. Деревянный храм перенесли из Останкино, где по инициативе митрополита Матфея построили храм Успения Пресвятой Богородицы.
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