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Общество

Митрополит Матфей освятит храм Блаженной Ксении Петербургской в Пскове

Освящение храма Блаженной Ксении Петербургской в Пскове пройдёт в Неделю собора псковских святых, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Чин освящения совершит митрополит Псковский и Порховский Матфей. Начало богослужения в 14:00.

Напомним, что временный храм Блаженной Ксении Петербургской находится на улице Рокоссовского. Деревянный храм перенесли из Останкино, где по инициативе митрополита Матфея построили храм Успения Пресвятой Богородицы.

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