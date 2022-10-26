МРОТ в России в 2023 году вырастет до 16 242 рублей

17:27, 26 октября 2022, ПАИ

Госдума на пленарном заседании 26 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рублей, сообщает ТАСС.

«Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», - говорится в пояснительных материалах к законопроекту.