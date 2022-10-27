Всемирный день аудиовизуального наследия празднуется сегодня

07:01, 27 октября 2022, ПАИ

В 2005 году на 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днём аудиовизуального наследия.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в XX веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Другими словами, аудиовизуальные документы стали дополнением к традиционным письменным носителям.

Аудиовизуальное наследие по своему характеру уязвимо. В связи с этим ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения этих недолговечных материалов и обмена ими. Созданный в 1997 году международный реестр «Память мира» насчитывает в настоящее время более 300 наименований документального наследия, включая аудиовизуальные, которые имеют всемирное значение.

Аудиовизуальная история России хранится в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает более 3 миллионов единиц хранения.