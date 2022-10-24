Ряд регионов решил проводить «трудовую мобилизацию» студентов

12:46, 27 октября 2022, ПАИ

Власти Ленинградской, Курской и ряда других областей сообщили о готовности подключиться к «трудовой мобилизации» студентов, которую недавно начали власти Кузбасса. Об этом пишет газета «Известия».

Временно занять места работников, призванных для участия в специальной военной операции, могут учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов. Как отметили юристы, права студентов не нарушаются.

В Курганской области студенты средних специальных учебных заведений начиная с 2022 года и так проводят последний год обучения на производстве. Кроме того, сейчас вузы региона готовятся включиться в работу по замещению сотрудников, выбывших из трудового процесса в связи с мобилизацией.

Задумались о возможности привлекать к работе на местных предприятиях студентов и в Челябинской области.

В Чукотском АО между тем сообщили, что подобная схема привлечения студентов «имеется в виду, но пока не планируется к реализации, поскольку дефицит рабочих кадров покрывается внутренними резервами организаций округа».

«Пришло приглашение от директора предприятия на вакантное место. Сразу же согласился, поскольку работа по профессии, также привлекли зарплата и коллектив. Наберусь опыта, он и в написании диплома поможет», — рассказал четверокурсник одного из кемеровских профтехучилищ 18-летний Дмитрий.